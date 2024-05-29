تقرير يكشف تزايد الاهتمام ببيئات تناول الطعام الراقية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف تقرير لشركة «تي جي بي» الدولية عن تزايد اهتمام جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية والجيل ألفا ببيئات تناول الطعام الراقية والمميزة، ما يشجع على ظهور المساحات البديلة المخصصة لتلبية الأذواق المتغيرة للعملاء.

وسلط التقرير الضوء على توجهات قطاع المأكولات والمشروبات العالمي، وواقع تغيرات القطاع وتطوره ودور المفاهيم الحديثة، مثل قاعات الطعام، في رسم ملامح المشاريع الحضرية وتعزيز الترابط المجتمعي العالمي.

وقدم التقرير رؤى وأفكاراً قيمة حول التغيرات المستمرة في مشهد المأكولات والمشروبات، ولا سيما مع التحول الجذري الذي تشهده المطاعم والمقاهي على الصعيد العالمي. كما يتناول التقرير أبرز التوجهات والمفاهيم التي تقود الابتكار والتغيير في قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات، بدءاً من تزايد عدد تجارب تناول الطعام الاجتماعية ووصولاً إلى الطلب المرتفع على مفاهيم الاستدامة والشمولية.

وقال نيكولا بيسكين تايلور، الشريك في شركة «تي جي بي» الدولية: يتمحور تقريرنا الجديد حول واقع قطاع المأكولات والمشروبات لعام 2024، حيث يقدم لمحة شاملة عن التوجهات السائدة في القطاع، بدءاً من رسم صورة عصرية للمطاعم والمقاهي التقليدية ووصولاً إلى التكامل الاستراتيجي لمختلف العروض عالية الجودة في المشاريع الحضرية.

وأظهر التقرير أن المشاريع الحضرية ذات الاستخدامات المختلطة ومشاريع التجزئة التقليدية تشهد تغيراً جذرياً، حيث تلعب عروض المأكولات والمشروبات دوراً مهماً في زيادة إقبال الزوار وتفاعل العملاء.

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