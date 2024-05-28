مناقشة جهود خفض الكربون ضمن منتدى «اصنع في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد اليوم الثاني من الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، المنعقد في مركز الطاقة في أبوظبي، عقد جلسة نقاشية بعنوان «اصنعها خضراء: استكشاف العرض والطلب في الثورة الخضراء، وفرص التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي».

وتطرقت الجلسة إلى جهود ومبادرات الإمارات لخفض الكربون في كافة القطاعات، والقطاع الصناعي تحديداً، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، لتعزيز مكانة الدولة كمورد عالمي للهيدروجين منخفض الكربون، باستهداف إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول 2031.

وناقش المشاركون في الجلسة تبني النماذج الصناعية المستدامة والمرنة، التي تراعي التحديات البيئية، ومتغيرات السوق، حيث يفضل العملاء المنتجات والخدمات الصناعية، التي تتسم بالمسؤولية البيئية، بما يعزز جودة هذه المنتجات من جهة، ويخفض الأضرار البيئية، ويتطابق مع التوجهات الدولية بحماية المناخ، من خلال تعزيز الحلول التكنولوجية، وتعزيز بقية الحلول، التي تحقق هذه المستهدفات.

وشارك في الجلسة السفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا» الاستثماري، ومحمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»؛ وهوغو لوسادا- الرئيس التنفيذي لشركة مواد البناء، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، وفرانسوا ميشيل، الرئيس التنفيذي في «جون كوكيريل»، ويوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير».

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