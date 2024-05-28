معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS يتحول إلى حدث دولي في سان دييغو أميركا

المصدر: أبوظبي – البيان

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بعد ثلاث سنوات متتالية من النجاح في الإمارات العربية المتحدة، سيقام معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS) لأول مرة كحدث دولي في 26-27 سبتمبر 2024 في سان دييغو مارينا، الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التوسع يمثل خطوة كبيرة في تعزيز العلاقات بين منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: "انتقال معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS)من قمة إقليمية في الإمارات إلى حدث دولي في سان دييغو يعكس رؤيتنا للتأثير بعمق في المشهد العالمي للتنقل الكهربائي. هذا التوسع يعزز قدرتنا على تعزيز تبادل الأفكار على نطاق أوسع وعرض التقنيات الرائدة في مجال المركبات الكهربائية."

سيستضيف EVIS سان دييغو سلسلة من المناقشات عالية المستوى وعروض التكنولوجيا وفرص التواصل الحصرية مع القادة الرئيسيين في الصناعة، مما يبرز دوره الحاسم في تشكيل مستقبل النقل المستدام عالمياً.

سيجمع معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS)في سان دييغو قادة الصناعة والمبتكرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التنقل الكهربائي. تم تصميم الحدث لربط الحضور بالرواد في المجال، ويقدم فرص تواصل واسعة، ولجان خبراء، ومعرضاً لأحدث التقنيات في القطاع.

يُشجع معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS سان دييغو بشكل خاص المؤسسات من منطقة الشرق الأوسط التي تطمح للحصول على تواجد عالمي على المشاركة في هذا الحدث الدولي. تُعد هذه الفعالية فرصة فريدة للتفاعل مع الأسواق العالمية وعرض إسهاماتهم في تطوير مجال التنقل الكهربائي.

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