«الطاير» توقع اتفاقية مع شركة «فين فاست» لتصنيع السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «الطاير للسيارات» عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة فين فاست أوتو المصنّعة للسيارات الكهربائية، بهدف توزيع سياراتها على مستوى الدولة. وبموجب الاتفاقية، تصبح الطاير للسيارات الوكيل الحصري لشركة «فين فاست» في الإمارات، ومن المقرر أن تُنشئ شبكة من مراكز البيع الخاصة بالعلامة في جميع أنحاء الدولة، مع خططٍ لافتتاح الموقع الأول خلال 2024. وسيتم طرح أربعة طرز للبيع بشكل أولي من سيارات فين فاست الكهربائية e-SUV، ومنها طرز VF 6 وVF 7 وVF 8 وVF 9 وغيرها المزيد لاحقاً.

وقال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة فين فاست الشرق الأوسط: تمثّل الاتفاقية مع شركة الطاير للسيارات خطوة مهمة في إطار استراتيجية فين فاست للتوسع ضمن الأسواق العالمية. ونثق بخبرة الطاير للسيارات بصفتها شركة رائدة في هذا المجال، وبقدرتها على تعزيز وصول خدماتنا ومنتجاتنا عالية الجودة إلى المستهلكين في دولة الإمارات، كما نحرص على توفير مجموعة واسعة من خيارات السيارات الكهربائية الذكية والصديقة للبيئة، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: نتطلع قُدماً لإطلاق أولى سيارات فين فاست في دولة الإمارات، ونثق بأن شراكتنا مع فين فاست ستضمن لعملائنا أفضل تجربة ممكنة لقيادة السيارات الكهربائية، إلى جانب تعزيز حضور العلامة على مستوى العالم. ونتميز في الطاير للسيارات بخبرتنا الواسعة وفرق موظفين بكفاءات عالية ونهجنا الذي يركز على إسعاد العملاء، وهي عوامل تتيح لنا تسهيل تجربة شراء السيارات للعملاء، وإرساء معايير رائدة على المستويين المحلي والعالمي.

وتأتي إضافة سيارات فين فاست إلى محفظة شركة الطاير للسيارات كجزء من خطط الشركة لتنويع منتجاتها، ما يسهم في دعم وتعزيز رؤية دولة الإمارات الرامية للتحول إلى التنقل الأخضر، والذي يستهدف زيادة حصة السيارات الكهربائية لتصل إلى 50% من مجمل المركبات في الدولة بحلول سنة 2050.

وتتعاون شركة فين فاست الفيتنامية مع الشركاء الرائدين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بهدف الإسهام الفاعل في تطبيق حلول التنقل الأخضر في المنطقة، فضلاً عن مواصلة التزامها توفير الوصول إلى السيارات الكهربائية للجميع.

ومن الربع الأخير لسنة 2023، قامت فين فاست بتغيير استراتيجيتها، لتنتقل من نموذج البيع المباشر للمستهلكين إلى نموذج هجين يعتمد على الاستفادة من قدرات التوزيع القائمة بإنشاء شبكة عالمية من وكلاء التوزيع.

وتواصل فين فاست توسعها إلى الأسواق العالمية الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، وإلى الدول المجاورة في آسيا، ومنها الهند وإندونيسيا وتايلاند والفلبين، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل فين فاست على تسريع بناء معامل لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة والهند، إلى جانب مصنعها الرئيس في فيتنام، كما تخطط لإنشاء مصنع في إندونيسيا.

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