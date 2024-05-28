«اصنع في الإمارات» يسلط الضوء على تنافسية الإمارات في تصنيع السيارات الكهربائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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سلطت الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، خلال جلسة حوارية بمشاركة وحضور قادة وخبراء من القطاعين العام والخاص، الضوء على ما حققته الإمارات من إنجازات تنافسية كبيرة للتحول إلى مركز عالمي لصناعة السيارات الذكية ذاتية القيادة، والكهربائية.

وبحث المشاركون في جلسة بعنوان «التعاون بين مصنعي المعدات الأصلية في مجال التنقل: دور مجموعات التنقل في تحفيز التقارب بين الصناعات لتسريع التنقل الذكي»، أهمية قطاعات التنقل في دعم جهود الدولة للتحول إلى مركز رئيسي عالمي في حلول التنقل الذكية والقيادة الذاتية.

وضمت الجلسة كلاً من عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة أسباير؛ وإيفون وينتر، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات لشركة «فلايناو أفييشن»؛ وبدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع؛ والدكتور هوا تشونغ، المؤسس المشارك ونائب الرئيس الأول لشركة «وي رايد»، وتشانغ شياو يان، نائبة الرئيس للمركز الصيني لتطوير صناعة المعلومات.

وأكد المشاركون على أهمية الشراكات والتعاون بين مختلف القطاعات في تنظيم وتسهيل وتطوير صناعات التنقل المستقبلي الذكي، وأشادوا بتمكين الإمارات مسار تسريع التقارب بين الصناعات التي تحدث نقلة نوعية وتحوّلاً ذكياً ومبتكراً في مستقبل التنقل.

وتناولت الجلسة فرصاً وأهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التنظيم والحوكمة والبحث والتطوير وإجراء الاختبارات، بموازاة التطور السريع لصناعات التنقل الذكي، لا سيما التنقل جواً والطائرات دون طيار والطائرات ذاتية القيادة، وغيرها.

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