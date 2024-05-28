انضمام 9 موردين جدد إلى مبادرة «وجهتك الإمارت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتوسع نطاق البصمة الصناعية الإماراتية مع إعلان شركة «تاليس» عن إضافة تسعة موردين جدد للانضمام إلى مبادرة «وجهتك الإمارات»، وهي مبادرة أطلقها مجلس «التوازن» وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقتها «تاليس»، إلى تعزيز التزامها بدعم الإنتاج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ومن بين قائمة الموردين الجدد: «هالكون سيستمز» و«إيه بي أي» و«الشروق» و«بريسيجن إندستريز» و«أدفانسيد أرمور إنجينيرنغ» و«روكفورد زيليريكس» و«مليكتريا» و«أوبتيمال كونيكتيفيتي».

وتدل هذه القائمة على التزام «تاليس» برعاية الشركات المحلية والاستثمار في الشركات المحلية. ومن خلال توسيع نطاق الشبكة، تهدف تاليس إلى تعزيز موثوقية سلسلة التوريد، وزيادة الكفاءة، ومواصلة تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها.

وقد خضع كل من الموردين المختارين لعملية تقييم صارمة، لضمان توافقهم مع مجموعة من الشهادات الدولية، وضمان استيفاء القيم والمعايير وممارسات الاستدامة بشكل كاف. إن المجموعة المتنوعة من القدرات التي يقدمها هؤلاء الموردون ستمكن تاليس من تلبية الطلب المتنامي للسوق مع دمج الموردين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها.

وسيستفيد موردو الإمارات من هذا البرنامج من خلال التكامل مع الفرص المتاحة عبر سلسلة التوريد العالمية لشركة تاليس، كما سيتمكنون من الاستفادة من هذه العلاقة ومكانتها الصناعية عند الترويج لأنشطتهم التجارية في أسواق التصدير الأوسع. وكجزء من هذا البرنامج، وضعت «تاليس» أيضاً خطة شاملة للتدريب والتطوير بهدف دعم الموردين في الإمارات في زيادة الأداء والقدرة التنافسية.

وقال روكي كارمونا، نائب الرئيس الأول لرئيس المشتريات في مجموعة «تاليس»: نحن متحمسون للترحيب بانضمام هؤلاء الموردين الاستثنائيين إلى شبكتنا. إن إضافتهم لا تؤكد التزامنا بدعم النمو الصناعي المحلي فحسب، بل تعكس أيضاً تفانينا في الاستثمار في شراكات جديدة، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو المستدام، ونحن على ثقة من أنه من خلال التعاون مع الموردين المحليين، سنعزز قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة لعملائنا مع المساهمة في ازدهار الاقتصاد المحلي.

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