3079 رخصة صناعية جديدة في الشارقة خلال 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» في أبوظبي. وتأتي هذه المشاركة في حين تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات المختلفة، في ظل تطور أسواقها ومناطقها الصناعية والحرة، حيث شهدت إصدار وتجديد نحو 3079 رخصة صناعية في العام الماضي 2023 بنمو 10% مقارنة بـ2022، وذلك بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وبين المكتب أن الإمارة سجلت 18.9 مليون دولار من النفقات الرأسمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع في 2023، وأن قطاع الصناعة يواصل نموه وتعزيز مرونته وكفاءة أدائه مدعوماً بسياسة التنوع الاقتصادي والتوزيع الاستراتيجي لرأس المال المحلي والأجنبي. وخلال مشاركته، قدم المكتب عرضاً توضيحياً حول المزايا الاستثمارية في الشارقة، ورؤية المكتب، والخدمات التي يقدمها للمستثمرين لدعم نموهم وتوسعهم في الإمارة.

وحول استراتيجية مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» في جذب الاستثمارات لقطاع الصناعة والإنتاج في الإمارة، أكد مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار أن التنوع الاقتصادي والتوازن بين القطاعات مع التركيز على قطاع الصناعة، تشكل جوهر سياسات وخطط «استثمر في الشارقة» لما لقطاع الصناعة من دور كبير في استدامة النمو ومرونة الهيكل الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يحل في المرتبة الثانية بين القطاعات من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 16.7%، وأن الإمارة تحتضن نحو 35% من المصانع في الإمارات.

وقال: هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين العاملين في مجال الصناعة بأسواق الشارقة ومناطقها الصناعية والحرة، وذلك بسبب بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة والموقع الاستراتيجي للإمارة، وبنيتها المناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، ونحن نعمل بشكل مستمر على تطوير برامجنا واستراتيجياتنا في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» من أجل دعم رؤية الإمارة في تحقيق التنافسية العالمية، وهو ما جعل من الشارقة في المرتبة الـ5 عالمياً في قائمة أسرع المدن نمواً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز