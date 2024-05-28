«مصرف الإمارات للتنمية» يرفع تمويله للصناعة الوطنية إلى 5.4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى «اصنع في الإمارات»، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تمويلات وصلت إلى 362 مليون درهم لدعم 13 شركة صناعية في الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة. وشهد مصرف الإمارات للتنمية زيادة في عمليات التمويل بشكل سنوي منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، حيث وصلت قيمة التمويلات المخصصة لدعم المشاريع الصناعية إلى أكثر من 5.4 مليارات درهم خلال 2024.

وتساهم التمويلات الجديدة في تعزيز الأثر التنموي والاقتصادي للمصرف وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، كما تتماشى مع مساعيه لتمكين الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

وضمن إطار هذه الاستراتيجية، يستهدف المصرف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية، وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، بحلول العام 2026.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: ستسهم التمويلات التي أعلنا عنها خلال الدورة الثالثة من منتدى (اصنع في الإمارات) إلى تحقيق تقدم كبير في تحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز المرونة الاقتصادية والريادة الصناعية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى رفع مستوى دعمنا التمويلي للقطاع الصناعي الوطني ليبلغ 5.4 مليارات درهم في 2024، ما يمثل نسبة 48% من إجمالي تمويلات المصرف خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتابع: تتماشى هذه التمويلات المعلن عنها مع إيماننا في مصرف الإمارات للتنمية، بأن الصناعة قطاع حيوي، ويشكل عماد الرؤية الوطنية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتشمل التمويلات التي أعلن عنها المصرف تمويلات للنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل لـ 13 شركة رائدة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية. وتندرج هذه التمويلات في إطار دعم مصرف الإمارات للتنمية لشركات القطاع الخاص وتحقيق أثر اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للنمو الصناعي والابتكار.

ومع تقديمه حلولاً تمويلية مبتكرة بفترات سداد مريحة، يسعى المصرف إلى دعم قدرات الصناعة المتقدمة، وتنويع سلاسل التوريد الحيوية، والمساهمة في تحفيز تطوير حلول الأمن الغذائي، وتوسيع نطاق تمويل الاستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز الريادة في القطاع الصحي، وتعزيز نشر التقنيات المتقدمة في قطاع الصناعة.

ومن خلال هذه الرؤية الاستراتيجية، يعمل المصرف أيضاً على خلق فرص العمل والاستثمار في الإمارات، وتسهيل وصول المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

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