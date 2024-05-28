«إيدج» تزود «تاليس» حلولاً إنتاجيةً متقدمةً

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن مبادرة «وجهتك الإمارات» التي انطلقت بتمكين من مجلس توازن ودعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وافقت «إيدج» على تزويد شركة «تاليس»، الرائدة في توفير حلول الدفاع المتقدمة وتكنولوجيا الأمن والطيران والفضاء، حلولاً متقدمة وشاملة للإنتاج الصناعي والخدمات المرتبطة بها .

جاء هذا الإعلان في فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، فأكدت «تاليس» رسمياً التزامها توقيع خطابي نوايا مع شركتين تابعتين لمجموعة «إيدج»، وهما «إي بي آي»، المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاع الطيران والنفط والغاز والصناعات الدفاعية في الإمارات، وشركة «هالكن»، الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة ومجالات أخرى.

وبموجب الاتفاقين، ستضيف «إي بي آي» و«هالكن» عدداً من الأنشطة التجارية المنتظمة إلى مبادرة «وجهتك الإمارات»، بدعم من «توازن» ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشمل هذه الأنشطة التصميم والنماذج الأولية والتصنيع وتجميع مكونات التصدير المختلفة.

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