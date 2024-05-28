"ألف للتعليم" تعلن النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و1.35 درهم

المصدر: وام

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أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة "بي ال سي "، اليوم ، النطاق السعري لبيع أسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و1.35 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليارات درهم و9.45 مليارات درهم.

وستطرح الشركة 1.4 مليار سهم، بقيمة إسمية تبلغ 0.01 درهم للسهم، والتي تُمثل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم و1.89 مليار درهم.

وتعتبر الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة تيكنوفا للاستثمار وشركة كريبتونايت للاستثمار، وتحتفظ الشركتان بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتتوقع الشركة أن تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن السنتين الماليتين اللتين تنتهيان في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين “بخلاف المساهمين البائعين”، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنحو 7.42 في المائة وفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري و7.14 في المائة تقريباً وفقاً للحد الأدنى للنطاق السعري.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتُغلق في تاريخ 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد ‘الشريحة الأولى‘ وفي 5 يونيو 2024 للمستثمرين المحترفين ‘الشريحة الثانية‘.. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ.. ويمتثل الطرح لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية بهذا الخصوص.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "لاقت الفرصة الاستثمارية التي تقدمها ألف للتعليم إقبالاً واسعاً في السوق، ولمسنا اهتماماً ملحوظاً بالطرح منذ إعلان نيتنا إدراج أسهم الشركة ".

وأضاف : "نتطلع قدماً للإعلان عن سعر الطرح النهائي خلال الأسبوع المقبل، ويسعدنا الترحيب بالمساهمين الجدد بينما نشرع في مرحلة جديدة وواعدة من نمو ألف للتعليم".

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