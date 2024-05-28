«لينك أند كو» تخطط للانتشار في الإمارات عبر «ذي اليت كارز»

المصدر: دبي ـ البيان

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اختارت شركة السيارات الناشئة «لينك أند كو» شركة «ذي اليت كارز»، التابعة لمجموعة «اليت القابضة»، موزعاً معتمداً لها في جميع إمارات الدولة، وذلك خلال انعقاد معرض بكين للسيارات 2024 في العاصمة الصينية بكين. وتعتبر العلامة التجارية الناشئة «لينك أند كو» مشروعاً مشتركاً بين مجموعتي «جيلي» و«فولفو».

وبعد دخولها الناجح إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات والشرق الأوسط العام الماضي، تدخل «لينك أند كو» سوق الإمارات، أحد أكبر أسواق السيارات وأكثرها ازدهاراً على مستوى المنطقة.

وتتجلى شعبية «لينك أند كو» من خلال شبكتها المتوسعة، فيما تتوقع الشركة أن يؤدي دخولها سوق الإمارات بالشراكة مع «ذي اليت كارز» إلى دفع العلامة التجارية إلى آفاق جديدة.

وقال محمود عمران، مدير المبيعات والعمليات في «ذي اليت كارز»: تمكنا من ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في سوق السيارات. لذا، ليس من المستغرب أنه مع انضمام «لينك أند كو» ستتوسع شريحة عملائنا لتشمل اليوم مجموعة عملاء التميّز العالميين الجدد.

وقال السيد تامر أبو خلف، الشريك في مجموعة اليت القابضة: «لقد رسخت مجموعة ذي اليت القابضة نفسها كعلامة تجارية تتمتع بالمرونة والتفرد في المنطقة. ويتجاوز نهجنا توسيع المنتجات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات المصنعة المشهورة وخبراء السيارات العالميين. ومع لينك أند كو نتطلع إلى تعزيز قطاعاتنا لاستهداف جمهور أوسع وبالتالي تحقيق المزيد من التقدّم في قطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال فريد شانغ، نائب المدير العام للأسواق الخارجية في «لينك أند كو»: تمثّل الشراكة مع «ذي اليت كارز» محطة فارقة في رحلتنا، حيث إن شراكتنا مع أحد أبرز الوكلاء في الإمارات سوف تمهد الطريق للنجاح من خلال تحويل تجربة عملاء أسواق السيارات في المنطقة.

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