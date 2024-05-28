«3 أيام تخفيضات كبرى» تنطلق في دبي الجمعة

المصدر: (دبي - البيان)

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تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من 31 مايو وحتى 2 يونيو 2024، لتقدم للجمهور تخفيضات تصل إلى 90 % من خلال أكثر من 2000 متجر مشارك 500 علامة تجارية رائدة.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض ترويجية لا تقبل المنافسة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأزياء ومستحضرات التجميل وحتى الإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لعشاق التسوق في أنحاء المدينة فرصة شراء ملابسهم المفضلة أو الحصول على الهدايا المثالية لأحبائهم أو البدء بالتسوق لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك. وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تجارب تسوق مميزة وعروضاً ترويجية لا تقبل المنافسة في أنحاء المدينة.

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