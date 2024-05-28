3.55 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.55 مليارات درهم تمت عبر 1566 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1293 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم، منها 71 مبايعة لأراضٍ، و1157 مبايعة لوحدات سكنية و65 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت «دبي هيلز» المبايعات في المناطق من حيث القيمة بـ 506 ملايين درهم عبر 212 صفقة، وجاءت دبي مارينا في المرتبة الثانية بقيمة 271 مليون درهم نتجت عن 36 صفقة، تليها منطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة 152 مليون درهم عبر 70 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 649 مليون درهم تمت عبر 199 معاملة، منها 57 رهناً لأرض، و110 رهون لوحدات سكنية، و32 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 74 هبة بلغت قيمتها الإجمالية 133 مليون درهم.

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