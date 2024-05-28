معرض ووركسبيس لأماكن العمل والتكنولوجيا المتقدمة للمكاتب ينطلق 4 يونيو بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية لتنظيم الفعاليات والمعارض، إقامة معرض ووركسبيس 2024، الفعالية السنوية لابتكارات منتجات أماكن العمل والديكورات الداخلية التجارية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة للمكاتب في مركز دبي التجاري العالمي بين 4 و6 يونيو المقبل. وتشهد دورة هذا العام إطلاق جوائز معرض ووركسبيس لأول مرة، لتكريم روّاد القطاع الذين يسهمون في رسم ملامح مشهد بيئة العمل الحديثة لمنح الأولوية لرفاهية موظفيهم.

وتتولى لجنة تحكيم رفيعة المستوى مهمة اختيار الفائزين، حيث تضم شخصيات بارزة مثل تيم مارتن، المدير الإداري والمدير لدى جينسلر الشرق الأوسط؛ وسافاس سيزميسي، رئيس إدارة المشاريع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى مايكروسوفت وكورنيت جلوبال؛ ومارسيلا مونوز، مصممة داخلية أولى لدى جينسلر الشرق الأوسط؛ وستيوارت آلن، المدير الإداري والمؤسس لدى آلن أركيتيكتشر إنتيريور ديزاين؛ وسكوت أرمسترونج، مؤسس شركة منتل؛ وإيان هيرد، رئيس قسم مساحات العمل لدى شركة إتش إس بي سي.

وتُقام دورة هذا العام بالتزامن مع معرض إندكس ومعرض الفنادق ومعرض الترفيه ومعرض كيدزسبيس، ويأتي في وقتٍ مثالي يشهد تحولات ديناميكية في ثقافة العمل بالتوازي مع التقدم التكنولوجي والتركيز المتزايد على رفاهية الموظفين. وتأتي الجوائز تكريماً للجهود المبتكرة والمؤثرة للشركات والكيانات في مجال مساحات العمل المكتبية.

وتم الإعلان أمس عن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل الجوائز، على أن يتم الكشف عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز على هامش الفعالية يوم 6 يونيو المقبل. ويحصل جميع الفائزين على كأس وتكريم باسم الجهات الفاعلة في القطاع.

وتشمل جوائز معرض ووركسبيس سبع فئات، وهي فئة مشروع التصميم المكتبي، ومشروع التجهيز المكتبي، ومشروع التصميم والبناء، ومشروع المكتب الحكومي، ومشروع المكتب المستدام، ومشروع الرفاهية في المكتب، ومصمم المكتب (فريق التصميم).

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: «يسعدنا أن نقدم جوائز ووركسبيس لأول مرة بمناسبة احتفالنا بالذكرى السنوية العشرين لهذا المعرض المميز، تأكيداً على التزامنا بتقدير وتكريم روّاد القطاع. وتسلط هذه الجوائز الضوء على المبتكرين الذين يلعبون دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل العمل مع منح الأولوية لرفاهية الموظفين، ودفع التحول في تصميم مساحات العمل».

ومن جانبه، قال سافاس سيزميسي، رئيس إدارة المشاريع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى مايكروسوفت وكورنيت جلوبال: «تأتي جوائز معرض ووركسبيس في فترة مفصلية تبرز فيها رفاهية الموظفين وتصميم مساحات العمل المبتكرة بوصفهما عنصرين أساسيين في رسم ملامح المستقبل للشركات». وتركز قمة ووركسبيس، التي تأتي في إطار المعرض، على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتناقش سبل مواكبة التغيرات في أماكن العمل ما بعد أزمة «كوفيد 19».

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