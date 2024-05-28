«سند» تستهدف زيادة معدلات التوطين إلى 30 % بنهاية 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد إبراهيم بودبس، رئيس الموارد البشرية في «مجموعة سند»، المملوكة لشركة «مبادلة للاستثمار» والمتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، أن الشركة تركز أولويتها على تطوير وإعداد مواطني دولة الإمارات للعمل في قطاع خدمات الطيران.

وأشار إلى أن المجموعة تخطط لزيادة سنوية في توظيف المواطنين بما يتماشى مع استراتيجية التوطين في الدولة، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 30 % مع نهاية 2024.

وأضاف بودبس، أن «سند» استهدفت هذا العام توطين 23.1 % من الوظائف، ونجحت في تجاوز هذا الهدف مسجلة نسبة 27.8 % حالياً، بزيادة في توطين الوظائف بنسبة 18 % مقارنة بعام 2022. ولفت إلى زيادة اهتمام قاعدة المواهب الوطنية بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، خاصة في ظل اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة، حيث ستكون هذه الخدمات هامة لدعم تطوير القطاعات التي تحفز التنوع الاقتصادي في الإمارة، بما في ذلك الطيران.

وأشار إلى تصميم برنامج سند لقادة المستقبل لتطوير الجيل الجديد من القيادات، عبر توفير منهج شامل للمهارات الإدارية الأساسية والهندسة والعمليات والتمويل والابتكار الإستراتيجي، وإعداد المواهب لدعم النمو المستدام والابتكار ضمن قطاع الطيران.

وذكر أن نهج البرنامج المصمم خصيصاً للقادة، والذي يشمل التدريب الشخصي ووحدات التدريب المختلطة، يضمن حصول كل قائد على التوجيه المحدد اللازم لتعزيز أهداف سند الاستراتيجية، وتحقيق النمو على المدى الطويل.

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