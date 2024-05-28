«دبي للسلع» يتعاون مع «سيجنتشر» لإطلاق مشروع «دبليو ريزيدنس» بمنطقة أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إبرام شراكة مع «سيجنتشر للتطوير العقاري» لإطلاق «دبليو ريزيدنس»، وهو مشروع سكني فاخر في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وبالشراكة مع «ماريوت إنترناشيونال»، ستقيم شركة «سيجنتشر للتطوير العقاري» المشروع المؤلف من 32 طابقاً ويضم 200 شقة حصرية. وسينعم القاطنون بإطلالات بانورامية على أفق أبراج بحيرات جميرا، والمساحات الخضراء في ملعب الغولف في نادي «مونتغمري»، وحي تلال الإمارات وميدوز دبي، بالإضافة إلى باقة واسعة ومتنوعة من المرافق.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: من خلال شراكتنا مع (سيجنتشر للتطوير العقاري)، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تدشين وتنفيذ مشروعات من الطراز العالمي التي تُحدِث نقلة نوعية في مفهوم نمط الحياة الفاخرة.

ويعد مشروع دبليو ريزيدنس، بالتعاون مع (ماريوت إنترناشيونال)، خطوة بارزة أخرى ضمن جهودنا الرامية إلى دعم تطور ونمو منطقة أبراج بحيرات جميرا. وسيساهم المشروع في تعزيز القيمة المضافة لقطاع العقارات الفاخرة الذي يشهد نشاطاً ونمواً مستمرين في دبي«.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للمشاريع السابقة الناجحة بين المركز و(سيجنتشر للتطوير العقاري)، بما فيها فندق تاج أبراج بحيرات جميرا وذا ريزيدنس أبراج بحيرات جميرا، اللذين اكتمل بناؤهما خلال العام 2019. وهذه الشراكة تؤكد الطلب القوي على المشاريع العقارية الفاخرة في مثل هذه المنطقة الحيوية والنشطة.

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