صفقة قياسية لبيع عقار في منطقة الوصل بقيمة 61.5 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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تم إبرام صفقة بيع قياسية لفيلا في منطقة الوصل مقابل 61.5 مليون درهم. قامت بإبرام صفقة البيع شركة نورديك باي اف أي ام للتطوير العقاري. وتقع الفيلا ضمن «فيلات وسط مدينة دبي».

ويقع هذا المجتمع بالقرب من معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة، ودبي مول، وجميرا، وقناة الوصل، وشارع الشيخ زايد، ومركز دبي المالي العالمي. وتستفيد شركة نورديك باي اف أي ام من ازدهار الطلب على العقارات الفاخرة في دبي حيث تواصل الإمارة جذب الاهتمام العالمي لقطاعها العقاري الديناميكي.

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