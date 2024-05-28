بدء تداول أسهم «دريك آند سكل إنترناشونال» في سوق دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المهندس شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشونال»، عن عودة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي غداً.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن حققت عملية الاكتتاب على زيادة أسهم شركة «دريك آند سكل انترناشونال» التي انطلقت في 25 أبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو نجاحاً كبيراً، حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق الـ 450 مليون درهم وبذلك تكون الشركة تمكّنت من تغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد.

وأوضح سوق دبي في تعميم، أن السعر المرجعي للسهم سيكون بقيمة 0.25 درهم، مشيراً إلى أنه سيتم تعويم سعر السهم في اليوم الأول من التداول ويتطبق الحدود السعرية ابتداءً من اليوم الثاني من التداول. وأضاف إن الشركة ستكون في الفئة الثانية مع وجود علم أحمر يبين نسبة الخسائر المتراكمة.

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