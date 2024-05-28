«مالية دبي» تحقق نتائج متميزة في سعادة الموارد البشرية

المصدر: دبي – البيان

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أكدت دائرة المالية في حكومة دبي أن سياساتها ومبادراتها المتقدمة في مجال الموارد البشرية أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة في سعادة الموظفين والتنمية البشرية، وأشارت هدى حمدان الشيخ، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، إلى حرص الدائرة على تطوير موظفيها وتنميتهم على الصعيدين المهني والاجتماعي وعلى تحقيق أعلى مستويات السعادة لهم، بوصفهم أثمن أصولها، معربة عن فخرها بالنتائج التي حققتها الدائرة في مجال الموارد البشرية، بناء على سياسات الموارد البشرية ومبادراتها المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وقالت: «لطالما كانت سعادة الإنسان في دبي على رأس اهتمامات قيادتنا الرشيدة، ما يدفعنا إلى العمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد دائماً لأعضاء فريق العمل الحكومي أن يكونوا أبطال سعادة وإيجابية، مؤكداً سموه أن سعادة الإنسان محور العمل الحكومي، ولذا فإن فريق القيادة في دائرة المالية حريص على تعزيز هذه الروح الإيجابية وتشجيع أصحاب الإنجازات المتميزة على أن يكونوا قدوة لأقرانهم».

وكشفت الدائرة في فعاليات الملتقى السنوي لموظفيها، «ملتقى أسرة المالية»، ارتفاعاً ملحوظاً في نتائج سعادة الموظفين، وتحديداً في أربعة جوانب ضمن هذا المحور، ومن بينها نتيجة 94.5% في الاستبانة الداخلية لسعادة الموظفين لسنة 2023، والتي يجرى تنفيذها بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، وذلك بزيادة قدرها 6.5 نقاط مئوية على متوسط نتائج السعادة لموظفي حكومة دبي لذلك العام والبالغ 88%، ومستهدف الدائرة البالغ أيضاً 88%.

وكانت الدائرة حققت نتيجة 89.8% في الاستبانة الخارجية لسعادة الموظفين، التي يجرى تنفيذها عبر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، محرزة المركز السادس بين 31 جهة حكومية تشملها الاستبانة، وذلك بنمو قدره 4.4% مقارنة بنتيجة سنة 2022 (86%).

ولامست نتيجة استبانة سعادة الموظفين المستفيدين من خدمات حضانة دائرة المالية العلامة الكاملة، بواقع 99.4%، وبزيادة قدرها 2.4% عن نتيجة سنة 2022، البالغة 97.1%، في حين بلغت نسبة سعادة الموظفين وفق مؤشر السعادة الرقمي اليومي، الذي تقيس به هيئة دبي الرقمية سعادة موظفي حكومة دبي، 94.6%.

وقالت هدى ماجد العبار، مديرة إدارة الموارد البشرية في الدائرة إن إدارتها وضعت واعتمدت سياسة خاصة بالتحفيز والتكريم وسياسة أخرى معنية بإسعاد الموارد البشرية، بهدف تعزيز جهود الدائرة الرامية إلى رفع سعادة موظفيها وتمكينها من استقطاب أصحاب أفضل المواهب واستبقائهم، بما يتوافق مع الأهداف العامة والاستراتيجية للدائرة، ومع توجهات الحكومة في ما يختص بالاستثمار في رأس المال البشري، وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي لسنة 2018 وملحقاته، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

وأضافت: «تلقى جميع موظفي الدائرة تدريباً في 2023 بمتوسط 41 ساعة تدريبية لكل موظف، وذلك بزيادة قدرها 64% على مستهدف عدد الساعات التدريبية لموظفي حكومة دبي، البالغ 25 ساعة، وكذلك استطاعت إدارة الموارد البشرية تحديد ست وظائف مستقبلية في العام، ليصل مجموع الوظائف المستقبلية التي جرى تحديدها من سنة 2021 وحتى سنة 2023، إلى 14 وظيفة، وذلك في إطار مساعينا الرامية إلى أن تصبح دائرة المالية من أبرز الجهات استقطاباً لأصحاب الكفاءات والمواهب واستبقائهم عبر التطور المهني والنمو الوظيفي».

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