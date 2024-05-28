«إمداد مصر» تقدم خدماتها لشركة جيتس للتطوير العقاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إمداد مصر»، الفرع الإقليمي لمجموعة شركات إمداد لإدارة المرافق المتكاملة بدبي توقيع اتفاقية خدمات مع شركة جيتس للتطوير العقاري بمصر.

وقع الاتفاقية محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات بـ«إمداد»، والمهندس أسامة عثمان، المدير العام لـ«إمداد مصر»، وحسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس حيث ستقدم إمداد مصر خدمات إدارة المرافق لمشروعات الشركة الثلاثة بالعاصمة الإدارية ومشروعاتها الخمسة بغرب القاهرة إلى جانب مشروع Lyv في رأس الحكمة.

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