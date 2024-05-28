بنك الفجيرة الوطني يناقش سبل تعزيز آفاق الاستثمار ضمن «سلسلة المعرفة»

المصدر: دبي - البيان

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استضاف بنك الفجيرة الوطني ضمن فعاليات «سلسلة المعرفة» جلسة تناولت كيفية تعزيز آفاق الاستثمار وإدارة الاستثمار. ونظم الحدث لجمهور من عملاء بنك الفجيرة الوطني والعملاء ذو الأولوية من مختلف قطاعات الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضره عدد من الشركات الأخرى.

وتحت شعار «تعزيز آفاق استثماراتك» تبادل متحدثون خبراء، وعدد من قادة الصناعة الأفكار القيمة حول خيارات الاستثمار الذكية، وتعزيز الاتصالات الهادفة. وقدم ريتيش ناياك، أخصائي المنتجات والأسواق في فريق البيانات والتحليلات التابع لمجموعة بورصة لندن نظرة عامة مفصلة عن التوقعات الاقتصادية الحالية، وناقش اتجاهات وفرص الاستثمار.

وشارك عدد من الخبراء في حلقة نقاش بعنوان «صياغة استراتيجية استثماراتك» تحدث فيها بلال أبو دياب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فولت، وهيثم عبد الله، رئيس وحدة حلول الاستثمار في بنك الفجيرة وربيع مراد، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيديليتي إنترناشيونال، وتناولت الاستراتيجيات الناجحة للنمو، وشددت الجلسة التي أدارتها جين ويذرسبون، رئيسة مكتب يورونيوز، أهمية التعليم والتركيز على المدى الطويل في الاستثمار.

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