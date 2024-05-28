«إتش إس بي سي» يطلق منصة رقمية لتحصيل مدفوعات التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك إتش إس بي سي إطلاق منصة Omni الرقمية الجديدة لتحصيل مدفوعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بالشراكة مع (جيديا) المتخصصة في مجال التقنيات المالية ومقرها الرئيس في السعودية.

وتم تصميم المنصة الرقمية لتحصيل المدفوعات والمتاحة للعملاء عبر منصة HSBCnet، بهدف تبسيط وتسهيل الطريقة التي تقوم بها الشركات بتحصيل المدفوعات الرقمية مقابل السلع والخدمات عبر قنوات الدفع المتعددة ومن ذلك البطاقات الائتمانية وبطاقات الحسم والمحافظ الإلكترونية مثل أبل باي وسامسونغ باي.

وتم الإعلان عن الشراكة ضمن حفل توقيع حضره محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات وعبدالله العثمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة (جيديا)، وستشهد الشراكة مع (جيديا) قيامها بربط التجار ضمن منصة Omni لتحصيل المدفوعات، ما يتيح لجميع عملاء HSBC من أصحاب شركات الأعمال التجارية والمؤسسات إمكان الوصول إلى بطاقة الذمم المالية ومنحهم فهماً أكبر لبيانات التحصيل الخاصة بهم، وتم دمج المنصة ضمن حلول التجارة الإلكترونية والمحاسبة الخاصة بالعملاء بشكل مباشر عبر واجهة برمجة التطبيقات (APIs) ما يجعل تدفق البيانات في حينها أمراً ممكناً.

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