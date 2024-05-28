«العالمية القابضة» تستهدف توسيع أنشطة التعدين في القارة الأفريقية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعكف شركة التعدين المملوكة لشركة العالمية القابضة، تنفيذ سلسلة من الصفقات في أفريقيا، بعد دخول السوق العام الماضي من خلال استحواذها على منجم كبير للنحاس في زامبيا.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العالمية القابضة في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن شركة آي آر إتش التابعة لـ«العالمية القابضة» قامت بالتوقيع على اتفاقيات مشروع مشترك لتعدين خام الحديد في موقعين بأنغولا - كسلا كيتونغو ومونينجا، كما أنها تجري محادثات متقدمة لاستخراج النيكل بوروندي وكذلك في معادن مختلفة في كل من تنزانيا وكينيا. وقال شعيب للصحيفة إنه من المتوقع قيام العالمية القابضة باستحواذات على أنشطة للتعدين بقيمة مليار دولار هذا العام.

يأتي دخول مجموعة أبوظبي في صناعة التعدين في وقت تسعى فيه شركة «بي إتش بي» إلى الاستحواذ على شركة «إنجلو أمريكان» مقابل 34 مليار جنيه إسترليني، ما يبرز حجم المنافسة العالمية على معادن مثل النحاس وخام الحديد والليثيوم التي تعد أساسية لعمليات للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وحول إن كانت هناك عروض منافسة لشركة IRH على أصول التعدين، قال شعيب: «غالبا ما تكون المنافسة مع الصينيين. ولا توجد دول أخرى». وكانت الشركة أطلقت عرضاً بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء 51 % من منجم موباني للنحاس بزامبيا العام الماضي. وأوضح شعيب إن الشركة تشكلت من مصالح تعدين مختلفة تابعة للشركة العالمية القابضة ورويال جروب.

ودخلت الشركة في محادثات مع الحكومة في زامبيا للاستحواذ على مناجم كونكولا للنحاس. وتقوم فيدانتا الهندية بتشغيل المنجم وهي تستهدف بيع حصة أقلية.

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