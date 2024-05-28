المصدر: أم القيوين - وام

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شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وضع حجر الأساس لمشروع «لكس جلامب» السياحي في محمية أم القيوين للقرم، الذي يعد من أحدث المشروعات السياحية التي تتماشى مع تطلعات الإمارة. ويعتبر «لكس جلامب»، من المشاريع الاستراتيجية والتنموية الرامية لتنويع قاعدة الاقتصاد في الإمارة، ويعزز قطاع السياحة البيئية، أهم القطاعات السياحية التي تسهم بإيجابية وفاعلية في رفد الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد «لكس جلامب»، مشروع ضيافة فاخراً صديقاً للبيئة، حيث يتكون من مجموعة خيم تتمتع بأعلى مستويات الضيافة تم تصميم كل جزء منها بدقة لتقليل التأثير على البيئة، وتتميز بتطبيقها لأفضل معايير الاستدامة من استخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى التدابير الخاصة بتوفير المياه.

ويوفر المشروع تجربة إقامة فريدة ضمن محمية أشجار المانغروف العريقة، مع إطلالات بانورامية على المياه الصافية والمناظر الطبيعية الخلابة والحياة الفطرية التي تمتد على طول المحمية.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن الاستثمار السياحي في إمارة أم القيوين يعتبر جزءاً أساسياً من التنمية الشاملة، ونهجاً واضحاً ومستداماً للتميز والتطوير في المشروعات المختلفة، موضحاً أن انطلاق مشروع «لكس جلامب» من إمارة أم القيوين، يعكس نجاح الدائرة في بناء مشروعات مستدامة توائم التطلعات والتوجهات المستقبلية، وتلبي أذواق الزوّار والسيّاح، وتعزز من التجارِب السياحية الجديدة في الإمارة.

وأوضح أن السياحة البيئية، هي أحد أهم محاور استراتيجية تطوير القطاع السياحي في الإمارة، وأن الاستثمار في المقومات الطبيعية التي تمتلكها الإمارة يسهم في إبراز التنوع السياحي لدولة الإمارات.

وقال أنتوني ثوماس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع لكس جلامب، إن إمارة أم القيوين ظهرت كجوهرة مخفية مع استمرار دولة الإمارات في التطور كوجهة عالمية، وقدمت إمارة أم القيوين ثروة من الإمكانات التي يمكن الاستعانة بها في صناعة السياحة مثل شواطئها النقية، وتراثها الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الخلابة، مؤكداً استعداد أم القيوين لتكون وجهة سفر يجب زيارتها للمسافرين الباحثين عن التميز.

وأوضح أن هناك عوامل عدة رئيسية حفزتهم للانطلاق في هذا المشروع الحي، أولها وجود تنوع بيولوجي غني ونظام بيئي محفوظ في المحمية مما يوفر الوجهة المثالية لعرض الخيم الفاخرة المستدامة وذات الوعي البيئي.

وأضاف أن عامل الموقع الاستراتيجي للمحمية المتداخل مع سواحل الإمارات أسهم في سهولة الوصول إلى الأنشطة البرية والبحرية فيها مما أعطى الفرص والخيارات بتنظيم مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي روح المغامرة للضيوف من مثل رحلات الكاياك والنزهات الطبيعية. ويخدم مشروع «لكس جلامب» السياحي الأهداف الاستراتيجية الخاصة باستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، الذي يعنى بحماية البيئة البحرية.

حضر الحدث المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وحمد يونس الملا عضو لجنة تنمية الاستثمار ومدراء المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة.

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