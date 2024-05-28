مؤشر سوق دبي يعاود الصعود بدعم أسهم البنوك

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد مؤشر سوق دبي المالي صعوده في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.37% أو ما يعادل 14.8 نقطة، مسجلاً مستوى 4027.46 نقطة، مدعوماً بمكاسب البنوك وأسهم قطاعات المالية والاتصالات والسلع الاستهلاكية.

وقفز سهم «المزايا القابضة» بالحد الأقصى ليقود ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 14.7% ليغلق عند 1.72 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ47.5 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ32.64 مليون درهم مرتفعاً 0.96% ليغلق عند 15.85 درهماً.

ودعم أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم دبي التجاري 8.6%، ومصرف السلام السودان 8.3%، والإمارات ريم للاستثمار 3.2%، ودبي الإسلامي 3.1%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8830.65 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03% في جلسة أمس.

وتصدر سهم «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بأكثر من 211.8 مليون درهم، وتلاه «العالمية القابضة» جاذباً 181.1 مليون درهم، ثم «الجرافات البحرية» بسيولة 117.1 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم فينكس كروب 13.1%، ورابكو للاستثمار 12.7%، ورأس الخيمة للأسمنت 12.4%، وكيو القابضة 5.45%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.43 مليار درهم، موزعة بواقع 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي، و220.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 380.9 مليون سهم عبر تنفيذ 27.2 ألف صفقة.

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