135 مليار دولار حجم سوق الرعاية الصحية بحلول 2027

المصدر: دبي - البيان

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توقعت شركة «جيه إل إل» أن يبلغ سوق الرعاية الصحية في دول الخليج إلى 135 مليار دولار بحلول عام 2027. وسلطت الشركة الضوء على ما تبذله حكومات المنطقة من جهود في سبيل زيادة معدلات التوطين من أجل تحقيق الاستدامة الذاتية في قطاع الرعاية الصحية، مما عزز ثقة المستثمرين في القطاع وزاد من الطلب المستمر عبر كافة الفئات المرتبطة بالقطاع في المنطقة.

ولفتت الشركة إلى تقديم خدماتها الاستشارية إلى تحالف تقوده «فجر كابيتال» الإماراتية بشأن الاستحواذ على حصة قدرها 65% في ملكية أعمال شركة «أستر دي إم هيلث كير» في منطقة الخليج.

وقال سانديب سينها، رئيس قسم استشارات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وأفريقيا في «جيه إل إل»: في إطار أجندتها الخاصة بالتنويع الاقتصادي، تقود دول الخليج عملية التحول في هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير البنية التحتية والقدرات السريرية وتنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي وإنشاء مراكز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وقد أدى ذلك إلى جذب المزيد من شركات حقوق الملكية الخاصة إلى هذا القطاع الذي شهد زيادة في إبرام الصفقات، ما أدى إلى تعزيز مكانة المنطقة كطرف رئيسي في مجال الرعاية الصحية على الساحة الدولية.

وفي ظل توافر الأسس الاقتصادية القوية وتماشياً مع الأولويات الوطنية، يسعى عدد متزايد من الكيانات الإقليمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الخليج إلى الاستحواذ على شركات محلية أو علامات تجارية عالمية لبناء محافظهم الاستثمارية وتحويل نماذج أعمالهم.

ومع مساهمة التنوع الاقتصادي في دفع زيادة عمليات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، ستواصل «جيه إل إل» تقديم خبرتها في بذل العناية الواجبة التجارية والفنية والتشغيلية، وتخطيط الأعمال، ودراسات الجدوى، واستراتيجيات دخول السوق، للمساعدة في تبسيط إجراءات المعاملات وتعزيز القدرة التنافسية للعلامات التجارية لشركات الرعاية الصحية البارزة في المنطقة.

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