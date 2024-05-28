غرفة أبوظبي تدشن موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تدشين موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التقنيات العصرية المستدامة التي تسهم في تقليل البصمة الكربونية الرقمية، وليحدث نقلة نوعية شاملة في عالم تأسيس وتطوير الأعمال في أبوظبي.

ويوفر الموقع الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه، تجربة تفاعلية متطورة ومميزة تلبي احتياجات وتطلعات المستخدمين ورواد الأعمال، وليمنحهم الفرصة للحصول على كافة البيانات والخدمات الخاصة بقطاع الأعمال بالإمارة، وتمكنهم من التعرف على أدوار ومهام الغرفة والقطاعات والمؤسسات التابعة لها بكل سهولة.

ويقدم الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة مجموعة من المزايا التي تجعله من الوجهات الرائدة للمستخدمين والأعضاء الباحثين عن خدمات غرفة أبوظبي المختلفة، بما يمنحهم الفرصة للتعرف على دورها الرائد في دعم القطاع الخاص في أبوظبي، والاستفادة من المعلومات الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا الصدد، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يشكل إطلاق الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة خطوة إضافية في إطار مساعي الغرفة نحو تعزيز التحول الرقمي المستدام، وتطوير قنوات مباشرة للتواصل الفعال وفق أعلى معايير الشفافية، حيث تم الاستناد في بنائه الجديد إلى محاور رئيسية تتضمن الاستدامة الرقمية، والتصميم المتطور، كما تم تسريع استجابة الموقع، وتحسين تجربة المستخدمين وتعزيز ظهوره في محركات البحث، بالإضافة إلى تطوير جودة المحتوى.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يوفر محتوىً شاملاً ومعلومات قيمة ومتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يعد الموقع الجديد بتصميمه العصري والمبتكر بمثابة منصة متكاملة تشتمل على كافة الخدمات والمعلومات التي يمكن تصفحها بسهولة، لافتاً إلى أن تطوير هذه البوابة الإلكترونية يعكس التزام الغرفة بتحسين وتعزيز تجربة الزوار.

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