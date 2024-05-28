انطلاق فعاليات معرض الإمارات للإطارات الصينية

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه شركة «انتر كوميرس إكسبو» في ثلاثة أيام حتى 29 مايو الجاري، وبمشاركة أكثر من 300 مصنع وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات، وقطع غيار السيارات، والمعدات والإكسسوارات، وبزيادة بلغت نحو 130% مقارنة بدورة العام الماضي.

وشهد افتتاح فعاليات المعرض الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية، وتجول الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحته ومنصاته، وما يتضمنه من عرض لأحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات، وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة.

وأكد الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي أن المعرض يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تبرز مدى قوة العلاقات التجارية والصناعية بين الإمارات والصين ويوفر منصة حيوية للشركات الصينية لعرض منتجاتها المبتكرة في مجال الإطارات وقطع غيار السيارات ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات الإماراتية ويعزز التبادل التجاري بين البلدين.

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