يحطم 5 أرقام قياسية .. اطلاق "تايجر سكاي" في دبي بتكلفة 3.7 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع " تايجر سكاي " في وسط منطقة الخليج التجاري - بزنس باي- دبي. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع "تايجر سكاي" السكني 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وهو عبارة عن برج سكني بارتفاع 532 متر، ويتكون من 122 طابقا، ويضم عدد 849 من الوحدات السكنية، والمساحات التجارية.

ويحطم المشروع الجديد 5 من الأرقام القياسية العالمية عبر احتضانه أعلى غابة مطيرة في العالم بارتفاع 447 متر، و أعلى مغامرة سكة حديدية في العالم تمر من الغابة المطيرة وتناسب جميع الأعمار بارتفاع 447 متر، ويتضمن أعلى مسبح إنفينيتي في العالم بارتفاع 431 متر، وأعلى بنتهاوس في العالم بارتفاع 427 متر، وأعلى مطعم فاخر بإطلالة مميزة على برج خليفة.

وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين غرفة, غرفتين , 3 غرف, و 4 غرف نوم, 19 بنت هاوس، وتبدأ أسعار الوحدات من 2,200,000 درهم ، ويتاح التملك أمام مختلف الجنسيات، مع خطة دفع ميسرة تمتد على مدار 7 سنوات، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2029.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي, المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: "تحتفل شركة تايجر العقارية باطلاق مشروعها النوعي والمميز "تايجر سكاي" الذي يعتبر من افخر وافخم مشاريع الشركة وأعلاها ارتفاعا وسيضم مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة والمرافق النوعية التي ستحطم 5 ارقام قياسية جديدة عالمية، حيث يعتبر المشروع افخم ناطحة سحاب في دبي ويضم مرافق نوعية مثل اعلى غابة مطيرة في العالم وأعلى مغامرة سكة حديدية في العالم تمر من الغابة المطيرة، أعلى مسبح إنفينيتي في العالم، وأعلى بنتهاوس في العالم, وأعلى مطعم في العالم".



وأضاف الزعبي: "يشكل مشروع "تايجر سكاي" إضافة نوعية على مجموعة المشاريع التي اطلقتها الشركة في دولة الامارات، حيث سيستقطب الباحثين عن الفخامة والتميز، حيث يقع المشروع في منطقة هامة في قلب مدينة دبي النابض، وسيضم شقق بأنواع ومساحات متنوعة".

وتابع الزعبي بالقول:"يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية في مشروع "تايجر سكاي" مدة 4 سنوات، على أن تبدأ الشركة بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في النصف الثاني من العام 2029.

وأعرب الزعبي عن توقعاته أن يحقق المشروع اقبالاً كبيراً خاصة بما يوفره من وحدات فاخرة ومرافق نوعية مميزة، موضحا أن المشروع قد شهد اقبالا واهتماما من الكثير من المقيمين والمستثمرين المحليين والعالميين.

وأكد المهندس عامر وليد الزعبي اعتزازه باطلاق مشروع "تايجر سكاي" الذي سيشكل اضافة نوعية على المشاريع العقارية في الدولة ومنطقة الخليج العربي والعالم، ويؤكد هذا المشروع القوة والمكانة العالية التي تتمتع بها شركة تايجر والثقة العالية التي اكتسبتها من العملاء والمستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز