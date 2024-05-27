غرفة الشارقة تعزز التعاون مع هونغ كونغ في مجال التحكيم التجاري

المصدر: الشارقة - وام

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد قضائي من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القوانين التجارية والاستثمارية وبناء شراكة استراتيجية للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والمساهمة في تنمية آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ ودفعها لمستويات أكثر تكاملية وازدهاراً، بما يصب في مصلحة الطرفين، ويعزز تنافسية مجتمعات الأعمال، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء العمل الذي نظمته غرفة الشارقة بمقرها بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبول لام وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وعبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، وعدد من المسؤولين.

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