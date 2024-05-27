اتفاقية بين «مالية عجمان» و«مرسى العقارية» لتعزيز البيئة الاستثمارية

المصدر: عجمان – البيان

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أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات مع شركة «مرسى العقارية» الحكومية المستقلة، تتيح عبرها للشركة الاستفادة من خدمات منصة «توريد» في حكومة عجمان، وذلك في إطار سعي الطرفين لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.

وتوفر هذه الاتفاقية أمام جميع موردي ومتعاملي «مرسى العقارية» إمكانية الاطلاع على المناقصات التي تطرحها الشركة وتقديم عطاءاتهم بأقل وقت وجهد ممكنين، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد سلاسة وسرعة إنجاز عمليات التوريد في الشركة، وتقديم تجربة ذكية شاملة لمتعامليها.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تعكس منصة توريد نهج الابتكار والتطوير التكنولوجي التي تتبناه الدائرة بهدف دعم التحول الرقمي في عجمان وإرساء أطر فاعلة تنعكس بشكل إيجابي على العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة».

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