«اقتصادية الشارقة» تستعرض سبل تيسير الإمكانات للأعمال

المصدر: الشارقة – وام

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استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، آليات وسبل تيسير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم كل القطاعات للنهوض باقتصاد الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في مقر الدائرة، مع أحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر«استثمر في الشارقة»، وسيف السويدي مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد».

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