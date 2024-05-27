4500 متخصص في معرض الشرق الأوسط للفعاليات 2024 بدبي 12 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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يعود معرض الشرق الأوسط للفعاليات بدورته الـ 15، والمقرر عقدها يومي 12 و13 يونيو في مدينة جميرا بدبي. ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث البارز في صناعة الفعاليات الإقليمية أكثر من 4500 متخصص، بمن فيهم منظمو الفعاليات ووكالات الإدارة والمتخصصون في مجال الترفيه ومحترفو التسويق والمبتكرون في مجال التكنولوجيا وغيرهم.

وأكد عمار داجيناوالا، مدير معرض الشرق الأوسط للفعاليات، على الدور المهم الذي تلعبه هذه الفعالية في تعزيز التعاون ودفع القطاع إلى الأمام.

وأضاف: فخورون بتوفير منصة تمكن المحترفين من تبادل الأفكار واستكشاف الابتكارات، وسيكون هناك برنامج حيوي يضم أكثر من 40 ندوة وحلقات نقاش ودراسات حالة وماستركلاسز في مواضيع تشمل تسليط الضوء على المساحات، الدور الحيوي للمساحات والقاعات في ضمان نجاح الفعاليات، وخارطة طريق لتوسيع نطاق الفعالية وإطلاق العنان لإمكاناتها المختلفة.

وتغطي حلقات النقاش: صناعة الاجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض MICE والفعاليات الحية في الشرق الأوسط، الابتكارات في مجال التخطيط لحفلات الزفاف، فمع أكثر من 800 فندق يقدم الجودة والقيمة، أصبحت دبي الآن وجهة مفضلة لحفلات الزفاف، ما يفتح المزيد من الفرص أمام صناعة الفعاليات.

وهناك مواضيع أخرى تشمل التحول إلى بيئة أكثر اخضراراً وخطوات الاستدامة ودمجها في الفعاليات ورقمنة الفعاليات ودمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفعاليات في الشرق الأوسط. ويستضيف المعرض أكثر من 100 عارض ومورد، لعرض أحدث المنتجات والخدمات المدعومة بحلول مبتكرة في قطاع الفعاليات.

وأكد إدوين تشيران، المدير العام لشركة SLS Production الشرق الأوسط، أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت صناعة الفعاليات في الشرق الأوسط نمواً وابتكاراً ملحوظين، وعزز ذلك طبيعة السوق الحيوي في هذه المنطقة والطلب المتزايد على التجارب المتميزة والمختلفة، مضيفاً: إننا متحمسون للمشاركة في المعرض لأنه يوفر منصة مثالية للتواصل. ومن أبرز الاحداث جوائز الشرق الأوسط للفعاليات، التي تكرم التميز في التصور والتخطيط وذلك عبر 29 فئة.

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