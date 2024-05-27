مدينة دبي للإنتاج تشارك بمعرض «دروبا 2024»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مدينة دبي للإنتاج، الوجهة المتخصصة في الطباعة والتغليف والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط، في «دروبا»، المعرض التجاري العالمي لقطاع الطباعة والرسومات الجرافيكية والذي تنطلق فعالياته غداً وتتواصل فعالياته حتى 7 يونيو في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وتستعرض مدينة دبي للإنتاج، التي قامت مجموعة تيكوم بتأسيسها في عام 2003 لتصبح الوجهة الرئيسية في مجالات الطباعة والتغليف والإنتاج والداعمة للتميّز في الأعمال والازدهار الاقتصادي، باستعراض ما توفره من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متقدّمة على هامش فعاليات معرض «دروبا 2024»، لتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من بيئة دبي الداعمة للابتكار والعمل بشكل مشترك لرسم مستقبل مشرق لهذا القطاع.

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