الإمارات تشارك بمعرض «فيفا تكنولوجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك وفد اقتصادي لدولة الإمارات برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في معرض «فيفا تكنولوجي 2024» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من جذب الاستثمارات الجديدة وعرض منتجاتها وخدماتها ودعم نمو أعمالها، وذلك من خلال الجناح الوطني للدولة بالمعرض.

ضم وفد الدولة حضور مسؤولين من 10 جهات حكومية وأكثر من 27 رائد أعمال إماراتياً، حيث تأتي هذه المشاركة تحت مظلة مشروع «موطن ريادة الأعمال» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد في العام 2021، و«البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

شراكة شاملة

وأكد عبدالله أحمد آل صالح أن الإمارات وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية، كما تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين وحرصهما على تطويرها بصورة مستمرة، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين.

وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في معرض «فيفا تكنولوجي» هذا العام تمثل محطة جديدة في دعم روابط العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمستويات أكثر زخماً وتنافسية، لا سيما أن هذه المشاركة تعد الأولى لوزارة الاقتصاد في هذا الحدث الحيوي.

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