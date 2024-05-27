بحث توسيع مظلة التعاون بين الإمارات وأمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماع طاولة مستديرة مع أعضاء مجلس أعمال ميامي، أقيم في مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا، لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وكيفية الاستفادة منها في تأسيس أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تدعم تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي، جاء ذلك على هامش زيارة عمل لوزير الاقتصاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عبدالله بن طوق قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وولاية فلوريدا، والتي تشهد نمواً مستمراً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إذ بلغت قيمة صادرات فلوريدا إلى الإمارات نحو 6.3 مليارات دولار في الفترة من سنة 2019 وحتى سنة 2023، محققةً نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار في سنة 2023، كما أسهم التعاون الاقتصادي بين الجانبين في خلق 14500 فرصة عمل في العام الماضي.

وقال: ننظر إلى مجتمع الأعمال الأمريكي شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال في الدولة، ونحن على ثقة بأن مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

وأردف: تتمتع ميامي بموقع استراتيجي حيوي يربطها بمنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، وسوق مالي مستقر ومرن، ولذلك نحن حريصون على تعزيز مستويات العلاقات الاقتصادية بميامي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أسواق الجانبين، وتبني حلول اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصادهما.

وأشار ابن طوق إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تغييرات وتحولات مستمرة وهو ما يدفعنا إلى أهمية تبني السياسات الاقتصادية المرنة وتحفيز مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات سريعة النمو واستكشاف الفرص في الأسواق الناشئة، وتعزيز الرؤى الخاصة بالانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم التكتلات الاقتصادية.

التعاون السياحي

وعلى هامش الزيارة، التقى عبدالله بن طوق المري ستيف ماينر، عمدة ميامي بيتش، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات والقطاعات الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين، ولا سيما قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة آليات جديدة تسهم في دعم التعاون السياحي، ولا سيما أن الإمارات وميامي تتمتعان بمقومات سياحية طبيعية فريدة ولا سيما في السياحة الشاطئية والجبلية والترفيهية، وأكد الطرفان دعم زيادة تبادل الوفود السياحية، وكذلك إعداد رحلات الطيران بينهما، والعمل على الترويج لأبرز المعالم السياحية لدى الجانبين.

التطورات التكنولوجية

وتضمنت الزيارة أيضاً، توجه ابن طوق إلى الحاضنة التكنولوجية لجامعة ميامي، للاطلاع على تجاربها الناجحة في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكان في استقباله جوليو فرينك، رئيس جامعة ميامي، وعدد من المسؤولين في الجامعة، وتطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تعزيز مستقبل نمو الشركات الناشئة والمبتكرة وتوفير لها الممكنات كافة التي تساعدها على النمو والازدهار، كما أشار إلى أن الإمارات أصبح لديها بيئة عمل تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فحصدت الدولة العام الثالث على التوالي المركز الأولى في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لسنة 2023/2024، كما جاءت في المرتبة الأولى أفضل مكان لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية الجديدة.

مجتمع الأعمال

كما شهدت زيارة ولايتي نيويورك وفلوريدا عدداً من اللقاءات مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكي، فقد عقد عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع منظمات وشركات ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية أمريكية.

ودعا الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية في هذه الاجتماعات إلى الاستفادة من المزايا والممكنات التي يتميز بها الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة التي أقرّتها الإمارات في السنوات الثلاث الأخيرة، شكلت أرضاً خصبة لنمو أعمال الشركات في السوق المحلية لا سيما أن مجمل الشركات العاملة بالدولة تجاوز 788 ألف شركة نهاية 2023.

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