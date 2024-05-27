جولة استثمارية ناجحة لـ «هاسبي» لتكنولوجيا العقارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «هاسبي» العاملة في تكنولوجيا العقارات، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن نجاحها بإتمام جولة تمويل بقيمة 37 مليون دولار،بقيادة شركة «Balderton Capital»، وبمشاركة «Fifth Wall»، إضافة إلى عدة مستثمرين آخرين. ويتيح هذا الاستثمار الاستراتيجي فرصة الاستمرار في تنفيذ خطة «هاسبي» الرامية لتطوير تطبيق «سوبر آب» للسوق العقاري.

وقالت رنا يارد، الشريك العام لشركة «Balderton Capital»: يسعدنا التعاون مع فريق «هاسبي» للمساعدة على توسيع عمليات الشركة في أوروبا. ويوفر منتج «هاسبي» منصة عقارية شاملة تربط جميع الجهات المعنية، فقد تم تصميمه بعناية لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية وتوفير نقطة تشغيلية مركزية للوسطاء والعملاء على حد سواء. ويتمتع جاد وفريقه بطموح كبير وخبرة معمقة في السوق، ونتطلع إلى مواصلة التعاون بالتزامن مع دخول «هاسبي» إلى سوق العقارات في أوروبا.

من جهتها أعادت شركة «Fifth Wall»، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول تركز على تحسين العالم المبني وتأمينه في المستقبل، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، ثقتهم في الشركة، مما أدى إلى زيادة استثماراتهم في «هاسبي». وقال ميغيل نيجورا، الشريك ورئيس منطقة أوروبا في الشركة: ما زلنا نرى فرصاً كبيرة لإحداث تغيير جذري في سوق العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نؤمن بأن فريق الإدارة الرائد في «هاسبي» وقاعدة المستثمرين القوية، وعروض الخدمات الشامل توفر عروضاً قيمة مختلفة، تشتد الحاجة إليه لوسطاء السوق.

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