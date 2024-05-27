ارتفاع كبير في أجهزة المنازل الذكية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير لشركة «أليكسا» عن ارتفاع عدد أجهزة المنازل الذكية في الإمارات، حيث زاد عدد الأجهزة المتصلة بأليكسا من قبل عملاء «أمازون» بنسبة أكثر من 90% خلال العام الماضي ليصل إلى 6 ملايين جهاز.

وذكر التقرير أن عملاء «أمازون» يعتمدون على «أليكسا» للتحكم في الإضاءة وأجهزة التكييف وأجهزة التلفزيون والكاميرات، وهي أكثر الأجهزة الذكية شيوعاً في المنطقة.

ففي عام 2023، طلب عملاء «أليكسا» في الإمارات والسعودية التحكم بأجهزة المنزل الذكي قرابة 130 مليون مرة، وتم طلب الاستماع للمزايا الصوتية.

وفي عام 2023، قامت «أليكسا» بتشغيل وإطفاء الأنوار أكثر من 24 مليون مرة في المنازل في الإمارات والسعودية. ولجأ العملاء في هذين البلدين إلى «أليكسا» قرابة 9 ملايين مرة للتحكم في أجهزة التكييف باستخدام صوتهم، وهي ثاني فئة أجهزة يتم استخدامها بشكل متكرر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز