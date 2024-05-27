استضافة دبي أكبر قاعة عرض لـ«ماكلارين» تؤكد مكانتها الرائدة عالمياً في سوق السيارات الفاخرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد روبرت هولتسهاوزن، مدير سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ماكلارين»، أن استضافة دبي أكبر قاعة عرض للشركة على مستوى العالم، تؤكد مكانتها الرائدة عالمياً في سوق السيارات الفاخرة، وتوقع أن تحتل مركز الصدارة في حجم المبيعات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال روبرت هولتسهاوزن في تصريحات لـ«البيان»: إننا نتوقع استمرار نمو المبيعات في المستقبل، ويعزى هذا النجاح في المقام الأول إلى افتتاح أكبر قاعة عرض مستقلة لسيارات «ماكلارين» على مستوى العالم في دبي وتعود ملكيتها إلى شركة «بيرفورمانس تيونينج»، ومن المتوقع أن تحقق أعلى المبيعات بين قاعات التجزئة الخاصة بالعلامة في المنطقة.

وعن عدد معارض «ماكلارين» في الدولة، قال: نعمل في موقعين ضمن المنطقة، وهما دبي وأبوظبي، حيث تستضيف دبي أكبر قاعات عرض «ماكلارين» المستقلة على مستوى العالم، وتعمل «ماكلارين» أبوظبي عبر قاعة عرض مؤقتة تتولى إدارتها شركة «أبوظبي موتورز» وذلك قبل افتتاح قاعة العرض الدائمة في أبوظبي.

وفي ما يخص أزمة أشباه الموصلات، قال: لا يزال قطاع السيارات يواجه تداعيات أزمة سلسلة التوريد العالمية، ولكننا نجحنا في إدارة توريد أشباه الموصلات والمكونات الرئيسة الأخرى بعناية لتقليل تعطيل حركة إنتاج مركبات ماكلارين وتسليمها، وتبقى سلسلة توريد قطاع السيارات بأكملها تحت الضغط، ولكننا نعمل بصورة وثيقة مع موردينا لضمان استمرار التشغيل والحد من التأثيرات في عملائنا.

وعن مستقبل السيارات الكهربائية في «ماكلارين» وفرص سوق دبي لنيل حصة أكبر، قال: دبي من أهم الأسواق لانتشار السيارات الكهربائية بفضل بنيتها التحتية، ويبقى الابتكار الركيزة الأساسية لرؤية «ماكلارين»، إذ نلتزم الاستثمار في تقنيات السيارات المستقبلية، والتطورات الرائدة في تقنيات نقل الحركة، وتصنيع ألياف الكربون، والهندسة خفيفة الوزن وغيرها.

وأضاف: تستند استراتيجيتنا إلى 3 عناصر: مواصلة الاستثمار في تطوير تقنية محركات الاحتراق الداخلي وإنتاج محركات أقوى وأكثر كفاءة من أي وقت مضى، وتوسيع عمليات السيارات الهجينة إذ بدأت جهودنا في هذا المجال منذ عشر سنوات مع سيارة «ماكلارين P1» وسنكشف قريباً نظام توليد ونقل الحركة الهجين V8 وأيضاً نخطط لاستكشاف أنظمة توليد ونقل الحركة في السيارات الكهربائية بالكامل، وندرك الإمكانات التي ينطوي عليها هذا المجال.

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