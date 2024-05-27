شراكة بين «أوتو داتا» و«كارفاكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أوتو داتا الشرق الأوسط»، مزود حلول بيانات السيارات في الإمارات، عن شراكتها مع شركة «كارفاكس أوروبا» المتخصصة في خدمات بيانات تاريخ المركبات. وتقضي هذه الشراكة بأن توظف «أوتو داتا» المرئيات القيمة، التي تقدمها «كارفاكس» مع مجموعة بياناتها الخاصة، ما سيسفر بالتالي عن ثقة وشفافية معززتين، فضلاً عن تقرير تاريخ مركبات يُعدّ الأقوى، والأكثر موثوقية في منطقة الخليج.

كذلك ستستفيد «أوتو داتا» من كم المعلومات الهائل، الذي جمعته «كارفاكس» حول تاريخ المركبات من أكثر من 100,000 مصدر في أكثر من 22 سوقاً في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، فتوظفها جنباً إلى جنب مع خبرتها المحلية الغنية، وتزود العملاء بتقارير شاملة عن المركبات المستوردة إلى المنطقة. وكانت «أوتو داتا» قد احتفلت بهذه الشراكة من خلال إطلاقها حلول تقرير المركبة، الذي يتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة وموثوقة، حول بيع المركبات المستعملة أو شرائها.

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