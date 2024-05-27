«تبريد» تحول محطتها بجزيرة المارية لمعلم فني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «تبريد» عن تحويل إحدى منشآتها الرئيسية في الإمارات إلى تحفة فنية تعرض من خلالها جماليات الطبيعة الإماراتية باستخدام فن الشارع. وتعمل محطة «تبريد» في جزيرة المارية على تزويد قائمة مهمة من العملاء بالخدمات الأساسية لتبريد المناطق. ونظراً لوجود المحطة في موقع استراتيجي، كانت الفكرة بتحويل واجهة المحطة إلى لوحة فنية فريدة من نوعها، بما يتماشى مع النجاح الذي حققته أبوظبي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز سمعتها العالمية عبر هذا النوع من الإبداعات الفنية المتميزة.

وبادرت الشركة بالتنسيق مع مجموعة من الفنانين المحليين المشهورين في المجال، والعمل معهم لاقتراح أرقى التصاميم التي يمكنها أن تجسد جمال الطبيعة الإماراتية

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