معدلات توظيف استثنائية بقطاع العقارات في الإمارات

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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كشفت شبكة «لينكدإن» العالمية عن تسجيل الإمارات معدلات توظيف استثنائية في العقارات والبناء في الربع الأول من 2024.

وقالت «لينكدإن» إن الإمارات شهدت زيادات التوظيف في العديد من الصناعات يناير الماضي، ومن ذلك خدمات تأجير العقارات والمعدات بنسبة 28.1 % على أساس سنوي، والمرافق 20.3 %، والبناء 12.8 %، والخدمات الإدارية والدعم 5.8 %، والخدمات المالية 3.0 %، ومقدمو خدمات الترفيه 0.4 %.

وأضافت أن القطاع العقاري يشكل 8.9 % من اقتصاد الإمارات، وقد استفاد من استثماراته في البناء وسياسات الهجرة الجذابة، فاحتلت الوظائف في مجال العقارات المرتبة السابعة في قائمة الوظائف المطلوبة في الدولة مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى تسجيل الإمارات أحد أعلى معدلات النمو في التوظيف في قطاعات العمل على أساس سنوي في فبراير الماضي على صعيد أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث شهدنا نمواً في التوظيف أول مرة منذ مايو 2022، في الإمارات بنسبة 6.8 % على أساس سنوي.

وذكرت أن الإمارات شهدت نمواً في التوظيف في 12 صناعة في فبراير، حيث استمرت في التوسع بشكل مطرد في العديد من الصناعات الأساسية، مع أكبر الزيادات على أساس سنوي في فبراير في قطاع المرافق 39.1 %.

وخدمات تأجير العقارات والمعدات 37.1 %، ومقدمي الترفيه 32.3%، والبناء 18.8 %، والتعليم 18.0 %، والخدمات الإدارية والمساندة 15.8 %، والتجزئة 14.4 %.

وفى مارس، حافظت الإمارات على مستويات توظيف أعلى من مستوى ما قبل جائحة «كورونا»، فازداد نشاط الباحثين عن وظائف جديدة مقارنة بالعام الماضي، وذكرت الشبكة أن الوظائف من بُعد لا تزال من أكثر الأدوار تنافسية، فزادت حصة الطلبات على الأدوار من بُعد في مارس بنسبة 6.3 % على أساس سنوي.

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