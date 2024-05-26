«الإمارات المالي» يخرج الدفعة السادسة من برنامج إعداد القادة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد الإمارات المالي تخريج الدفعة السادسة من برنامجه لإعداد القادة في القطاع المالي، الذي انعقد في «إغروف بارك» المركز المخصص للتعليم التنفيذي بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة «أكسفورد» لتدريب كبار المديرين الماليين من أهم المصارف والجهات المالية في الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وركز البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين وعنوانه «القيادة الاستراتيجية في عصر الاضطرابات»، على ثلاثة محاور رئيسية: القيادة الاستراتيجية، القيادة التنظيمية، والقيادة الشخصية. ويركز المحور الأول على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات أثناء فترات الاضطراب في الصناعة.

أما المحور الثاني فيؤكد على القيادة التحولية من خلال التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. ويخصص محور القيادة الشخصية للتحسين الذاتي، معالجة قضايا مثل القضاء على التحيز، العمل الجماعي، وضبط المشاعر.

وبمناسبة ختام البرنامج، قالت نورة البلوشي، المدير العام لمعهد الإمارات المالي: تتميز بيئة الأعمال في الإمارات بمعاييرها العالمية التي تماثل نظيراتها في أكثر الدول تقدماً.

وتتميز بمنافسة متزايدة وديناميكية في الأسواق تجعلها بحالة تغير وتطور دائمين، ما يرتب على القطاع المصرفي والمالي تحديات تتطلب تطويراً مستمراً، ويستدعي الحاجة إلى الاستثمار في إمكانات المدراء الماليين ومهاراتهم القيادية ومنحهم ميزة تنافسية تعينهم على المضي قدماً بتحقيق النجاحات، وهنا يأتي دور برنامجنا الذي صممناه لتلبية تلك الاحتياجات.

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