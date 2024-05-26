«روكا دبي» يقدم تجربة طعام جديدة ومتميزة

المصدر: دبي - البيان

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يشتهر مطعم «روكا دبي» الحائز على عدة جوائز بتقديم الأطباق اليابانية المعاصرة على طريقة تسمى «روباتاياكي»، وها هو يطرح تجربة جديدة تماماً. واعتباراً من 14 أبريل، مساء كل أحد واثنين من الساعة 6 حتى 10 مساءً، يدعو المطعم الضيوف للانطلاق في رحلة بعالم الطهي، مع تشكيلة فريدة من أطباق «روباتاياكي».

وتتوفر هذه التجربة في أجواء من الخصوصية التامة، إذ تتسع لـ 15 شخصاً فقط، وتأخذ الضيوف في رحلة حصرية إلى عالم الطهي يستكشفون خلالها تقاليد الطهي العريقة في المطبخ الياباني.

وتقدم هذه التجربة مزيجاً آسراً من الأطباق المميزة والنكهات المبتكرة مع تشكيلة فريدة من أطباق الدجاج ولحم البقر ولحم الضأن تحت قيادة رئيس الطهاة الشيف هيوكبين كوون. أما إذا كنت تفضل أطباق الدجاج، فيمكنك اختيار أطباق شهية مثل طبق «ياكيتوري - نيغيما ياكي»، وهو عبارة عن أسياخ دجاج مع البصل الأخضر.

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