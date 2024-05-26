«بووتس» تطلق مجموعة منتجات العناية بالبشرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نمبر 7»، العلامة التجارية العاملة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في المملكة المتحدة .

والتي تشكل جزءاً من صيدلية «بووتس»، إطلاق مجموعة «فيوتشير رينيو» في الإمارات؛ وهي عبارة عن مجموعة مكونة من أربعة منتجات للعناية بالبشرة أثبتت فعاليتها في مكافحة ظهور علامات الشيخوخة المتعددة.

وتحتوي المجموعة على مزيج جديد وهو «NO7» وقد أثبت فعاليته في تعزيز عملية الترميم التلقائي للبشرة وتجديد أكثر من 50 بروتيناً رئيسياً في خلايا البشرة.

ويشتهر هذا المزيج، الذي يمثل ابتكاراً ثورياً في علم التجميل في تاريخ العلامة التجارية «نمبر 7»، باحتوائه على كيانين كيميائيين جديدين تماماً؛ وهي تقنية الأولى من نوعها في العالم التي لا تزال في انتظار الحصول على براءة اختراع ولا يمكن العثور عليها في أي منتج آخر.

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