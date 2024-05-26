نموذج الإمارات التنموي يواصل التألق عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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يواصل النموذج الإماراتي في التنمية والتطور الحضاري، تألقه على المستوى العالمي، مدعوماً بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء «وطن اللا مستحيل» الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.

وتؤكد المراكز الأولى التي حصدتها الإمارات أخيراً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية، فعالية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وتميزها على صعيد توفير أرقى الخدمات والتسهيلات التي عززت من جاذبيتها العالمية للمستثمرين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من الاختصاصات كافة.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ 33 عالمياً في استطلاع صادر عن مجلة «يو إس نيوز» الأمريكية الذي أشار إلى ما تتميز به الدولة من جودة الحياة والترفيه وسوق العمل المفتوح والدخل المادي المناسب وغيرها من العوامل التي تعزز تنافسيتها العالمية.

ويعد الأمن والاستقرار، من بين أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش؛ إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً في 2024 على مستوى العالم وفق مؤشر «أمن المدن» الصادر عن موقع نومبيو، فيما حلت كل من عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي بحسب المؤشر ذاته.

وتحرص الإمارات على أن تكون من الدول السباقة فيما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتكون أرض الفرص والأحلام وقبلة المبدعين.

واحتلت الدولة الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» ضمن تقرير صادر عن «أورينت بلانيت للأبحاث» الذي رصد جملة من النتائج المميزة التي حققتها الدولة في «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب»؛ و«مؤشر جاهزية الشبكات»؛ و«مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي»؛ و«مؤشر الابتكار العالمي»؛ و«مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية» الصادر عن الأمم المتحدة.

وتمضي الإمارات قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري استراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة تأسيس الأعمال والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار ضمن بيئة تنافسية عادلة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة.

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