«إيڤ سان لوران» تطلق كريم الأساس «كونسيلر»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «إيڤ سان لوران» كريم الأساس المتميز «كونسيلر» الذي يأتي بتركيبة ثورية ويشتهر بتغطيته التي تدوم 24 ساعة، وقوامه الخفيف على البشرة، ولونه الغني بالأصباغ.

ولذلك لا مثيل لهذا المستحضر في عالم الجمال بفضل قوامه المشرق وملمسه الخفيف الذي يمنح بشرة خالية من الشوائب.

وتحتوي تركيبة كريم الأساس الجديد على مكونات العناية بالبشرة بنسبة 77 %، ومنها حمض الهيالورونيك، والنتيجة أننا وجدنا كريم أساس يوحد لون البشرة ويمنحها تغطية طبيعية، فيشكل خير رفيق للمرأة المنشغلة دائماً.

ويستمد كريم الأساس «كونسيلر» الجديد الوحي من احتياجات المرأة العصرية، فيوفر التغطية حيث تحتاجها ويبرز معالم الوجه التي تود إبرازها، ويخفي شوائب الوجه وعلامات التعب تحت العينين بتمرير واحدة، كما يحسن قوام البشرة.

ويتماهى هذا المستحضر مع البشرة بفضل تركيبته التي تحتوي على مكوّنات العناية بالبشرة بنسبة 85 %، ما يحسّن قوام البشرة مع مرور الوقت.

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