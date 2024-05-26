50 % إنجاز الفلل السكنية بـ«مجتمع أزهى» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت شركة «الإمارات العقارية» 50 % من الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع «مجتمع أزهى السكني» بمنطقة العامرة في عجمان.

وهو عبارة عن مجمع سكني متكامل طرح للبيع للتملك الحر ويتكون من عدد 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً ويشيد بنظام بناء فاخر، وتضم الفلل 3 غرف و4 غرف و5 غرف، ويسير العمل على قدم وساق في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وتشمل بناء عدد 347 فيلا سكنية بتشطيبات عصرية ولمسات حديثة وأفخم التصميمات.

وأكدت الشركة أن العمل في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «مجتمع أزهى» يسير بخطوات متسارعة والتي تشمل بناء 347 فيلا سكنية، حيث تم إنجاز 50 % من أعمال البناء في المرحلة الأولى، وتقوم شركة «بريستيج» للمقاولات بالبناء وبتكلفة 320 مليون درهم، كما يقوم الاستشاري «خطيب وعلمي» بمتابعة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع.

وأكدت الشركة أن مشروع «مجتمع أزهي» توفرت به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، ويعد ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة بتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى وجود خطة سداد مرنة على 4 سنوات منها دفعة مقدمة 10 %، وأقساط شهرية تبدأ من 1% قبل التسليم، وأقساط شهرية 2 % بعد التسليم، مع توفير مرونة وتسهيلات في الدفع للمستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز