«اينوك» تعزز كفاءة أعمالها بحلول الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، عن استخدام حلول الإدارة والمرونة السيبرانية لمنصات كومفولت المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديث بنيتها التحتية الرقمية الداخلية والسحابية، والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها منصات كومفولت، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، واستمرارية الأعمال عبر شبكة المجموعة.

وبالتعاون مع كومفولت، الشركة الرائدة في توفير حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات، استخدمت مجموعة اينوك أنظمة هجينة رائدة للأمن السحابي وحماية البيانات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني الخطيرة، وتبسيط عمليات حماية البيانات، وتقليل مخاطر وتكاليف إدارة المنظومات المعلوماتية المعقدة.

أمن البيانات

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يعد الحفاظ على أمن وسلامة البيانات ومرونة الشركات جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على سير العمليات التشغيلية المتنوعة لمجموعة اينوك وخدمات العملاء بكفاءة.

لقد ساهمت الخبرة السحابية العميقة وحلول الأمن السيبراني الأفضل في فئتها من شركة ’كومفولت‘ في تحقيق وفورات كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، بما يُمكّن المجموعة من زيادة التركيز على تحليل بيانات الأعمال واستراتيجيات النمو المستقبلية، فحلول ’كومفولت‘ من خلال ما تتسم به تصميم مخصص وقابلية للتطوير وقيمة عالية، تلبي احتياجاتنا في مواجهة تحديات البيانات المعقدة والمتطورة، وبما يدعم مسيرتنا الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دبي».

المرونة السيبرانية

وقال فادي ريشماني، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في كومفولت: «نحرص في كومفولت على العمل دائماً لترسيخ مكانتنا كواحدة من أبرز الشركات المبتكرة في القطاع بهدف تقديم أعلى مستويات الأداء والحماية لواحدة من أهم الأصول للشركات اليوم، وهي البيانات.

ونظراً للدور الهام الذي تسهم به مجموعة اينوك في دعم النمو المستدام لاقتصاد دبي، واختيار كومفولت لتكون الشريك المعني بتحديث البنية التحتية السحابية للمجموعة، فإن ذلك يؤكد على مدى كفاءة وفعالية حلولنا المتكاملة للمرونة السيبرانية بصفتها الخيار الأفضل للشركات والمؤسسات».

حلول متكاملة

ولحماية أعباء العمل في شبكتها الواسعة من محطات الوقود، استخدمت مجموعة اينوك الحلول المتكاملة الحديثة التي يوفرها نظام Commvault Cloud HyperScale X للنسخ الاحتياطي عالي الأداء واستعادة البيانات وتعزيز مستويات الحماية من التهديدات السيبرانية وحالات اختراق البيانات. وقد ساعد ذلك مجموعة اينوك على تبسيط عمليات إدارة البيانات السحابية الهجينة والحد من اضطرابات سلاسل التوريد والأعمال.

وحققت المجموعة خفضاً إضافياً في النفقات التشغيلية بنسبة 40 % من خلال الاستفادة من حلول المرونة السيبرانية القائمة على السحابة والتي تساعد في الحفاظ على نسخ البيانات خارج بيئات المصدر.

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