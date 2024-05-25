15.45 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 15.45 مليار درهم نتجت عن 5028 صفقة، إذ شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3983 مبايعة بقيمة 10.63 مليارات درهم، و736 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.54 مليارات درهم، و309 معاملات هبة بقيمة 1.28 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 372 مبايعة لأراضٍ، و3004 مبايعات لوحدات سكنية و607 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 210 رهونات لأراضٍ، و418 رهناً لوحدات سكنية، و122 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 896 مليون درهم نتجت عن 224 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة اليفرة 1 عبر 293 صفقة بقيمة 777 مليون درهم، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 عبر 173 صفقة بقيمة 776 مليون درهم، ورابعاً منطقة دبي هيلز عبر 284 صفقة بقيمة 628 مليون درهم، وخامساً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى عبر 259 صفقة بقيمة 605 ملايين درهم.

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